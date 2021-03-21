مستشار طبي أمريكي سابق: بايدن اقتبس 90٪ من خطة ترامب لتطعيم الأمريكان

جادل الدكتور منصف صلاوي، كبير مستشاري الصحة السابق في عملية Warp Speed​​، بأن 90٪ من خطة الإدارة الحالية لإطلاق لقاح فيروس كورونا هي نفسها التي اقترحتها إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.





وقال السلاوي في مقابلة يوم الأحد مع برنامج "Face the Nation" على شبكة سي بي إس "أعتقد أن لدينا خطط" مضيفا "في الواقع ، 90٪ مما يحدث الآن هو الخطة التي لدينا".





وتأتي تعليقات السلاوي بعد مزاعم فبراير بأن بايدن ورث "لا خطة" فيما يتعلق بحملة التلقيح الشاملة.





وبعد فترة وجيزة من أداء جو بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير ، ذكرت شبكة سي إن إن أن فريقه "بدأ من الصفر'' ، وهو الأمر الذي انتقده على نطاق واسع خبراء في هذا المجال، وسرعان ما دحض كبير المستشارين الطبيين في البلاد كبير خبراء الامراض المعدية الدكتور أنتوني فوتشي هذه الادعاءات.





وأوضح السلاوي أن الأولوية الأولى لعملية Warp Speed ​​كانت "تسريع تطوير اللقاح".



