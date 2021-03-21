تجديد عقود السولية وآجاي وعودة بادجي.. أمير توفيق يكشف التفاصيل

كشف امير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي، عن موقف التجديد للاعبي الأهلي عمرو السولية وجونيور اجاي وعودة أليو بادجي.





وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس ، إن تفاصيل التجديد للاعبي الأهلي سوف نتحدث عنها في وقتها فهي على طاولة الإجتماعات ولكن كل شئ بأوانه.





وأكمل: لاعبو الأهلي دائماََ ما ينظرون الى الأمام ويأخذون عبرة من اللاعبين من قبلهم، وهذا ما نراه دائماََ في الأجيال التي عاهدناها.





وأضاف توفيق أن النادي الأهلي يعمل على استمرار جميع لاعبيه ولكن بالطريقة المعهود عليها التعامل داخل القلعة الحمراء وهو الانضباط في كل شئ.



