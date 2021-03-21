تعرف على الراهبة التي أحببت الأيتام وحصدت لقب الأم المثالية

قالت الراهبة خاريس : إنني تفرغت لتربية العديد من الأطفال وخرج من مؤسسة الأيتام الخاصة بي العديد من الأطفال علي مدار 25 عام واهتم بتعليمهم التعاليم الروحية والجسدية والمجتمعية .





وأضافت خاريس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " : إنني أقيم مع الأطفال في الدار وأقوم بالتواصل مع الأولاد التي قاموا بالتخرج من الدار وهم يقمون بزيارة الدار من وقت لأخر ومنهم متزوجات ويأتون بأولادهم أيضا .



