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توك شو

تعرف على الراهبة التي أحببت الأيتام وحصدت لقب الأم المثالية

الأحد 21/مارس/2021 - 11:50 م
الراهبة خاريس
الراهبة خاريس
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إبراهيم القادري
قالت الراهبة خاريس : إنني تفرغت لتربية العديد من الأطفال وخرج من مؤسسة الأيتام الخاصة بي العديد من الأطفال علي مدار 25 عام  واهتم بتعليمهم التعاليم الروحية والجسدية والمجتمعية .

وأضافت خاريس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " : إنني أقيم مع الأطفال في الدار وأقوم بالتواصل مع الأولاد التي قاموا بالتخرج من الدار وهم يقمون بزيارة الدار من وقت لأخر ومنهم متزوجات ويأتون بأولادهم أيضا .

وأوضحت خاريس : إنني أحببت الأيتام وكريمي النسب وحصدت لقب الام المثالية لافتة انني استمتع جدا بهذا العمل وبرعايتي إلي هؤلاء الأطفال .
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