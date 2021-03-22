حقيقة دور الأعشاب في علاج متلازمة داون.. الدراسات تجيب

يعاني مصابو متلازمة داون ليس فقط من تدهور القدرات الإدراكية والمعرفية بل ضعف جسدي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الأخرى هذا فضلا عن تشوه الوجه الذي يجعلهم بملامح متشابهة.





ويعتقد بعض الأشخاص أن العلاج بالاعشاب فعال فى كل الأمراض حتى متلازمة داون .. فهل هذا حقيقي؟





وفي هذا التقرير نعرض أهم الدراسات التى تناولت حقيقة علاج مصابي متلازمة داون.





قدمت دراسة حديثة أدلة بعض الفوائد المحتملة لمستخلصات الشاي الأخضر في متلازمة داون.





وجد الباحثون أن تناول هذه المستخلصات يمكن أن يقلل من تشوه الوجه لدى الأطفال المصابين بمتلازمة داون عند تناولها خلال السنوات الثلاث الأولى من العمر، و أكدت الأبحاث التجريبية الإضافية التي أجريت على الفئران الآثار الإيجابية عند الجرعات المنخفضة.





وتوصل الباحثون إلى معلومة مهمة وهى أن الجرعات العالية من الشاي الاخضر يمكن أن تعطل نمو الوجه والعظام.





واكتشف العلماء الأمريكيون مادة يمكنها كبت متلازمة داون أثناء فترة نمو الطفل داخل الرحم، وهذه المادة هي أبيجينين وهي من بين العناصر التى توجد في أزهار البابونج المفيدة لصحة الجنين.





وتوجد فى البابونج العديد من العناصر الاخرى التى تساعد في الحماية من انجاب طفل مصاب بمتلازمة داون.





تمكن العلماء من اكتشاف هذه الخاصية من الأبجينين من خلال التجارب على الفئران الحوامل، عن طريق إضافتها إلى طعامهم، تم نشر النتائج في المجلة الأمريكية لعلم الوراثة البشرية كما يساعد البابونج على التخفيف من أعراض القلق والتوتر التى تؤثر على الأم والجنين .



