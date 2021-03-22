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رياضة

الشناوي لن يرحل ووجهة زيزو المقبلة واستمرار كهربا.. حازم الحديدي يكشف موقف اللاعبين

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:13 ص
محمد الشناوي وكهربا
محمد الشناوي وكهربا
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حسام الحارتي
قال حازم الحديدي وكيل محمد الشناوي وأحمد سيد زيزو، إن جميع اللاعبين حصلوا على موافقة قبل تسجيل البرامج الرمضانية.

وأضاف حازم الحديدي في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أن محمد الشناوي حارس النادي الأهلي مستمر مع الفريق ولم يتطرق للبث في كافة العروض المقدمة له خلال الفترة الحالية.

وتابع: "محمد الشناوي لم يتطرق لأي عروض خارج مصر الا بموافقة الأهلي".

ومن جهه أخري أكد حازم الحديدي أن أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك مستمر مع الفريق على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها خلال الفترة الحالية.

وطالب حازم الحديدي جماهير نادي اللزمالك بمساندة أحمد سيد زيزو خلال الفترة المقبلة.
 
وأشار حازم الحديدي إلى استمرار محمود عبد المنعم "كهربا"، داخل صفوف النادي الأهلي على الرغم من خوض التدريبات بشكل منفرد.
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