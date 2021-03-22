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أستاذ أمراض صدر يحذر من موجة ثالثة لفيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:04 ص
كورونا
كورونا
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محمد القاضي
قال محمود البتانوني، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس السيسي حذر من موجة ثالثة لفيروس كورونا.


وأضاف "البتانوني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن الدولة المصرية كانت على درجة عالية من الوعي لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجتين الأولى والثانية.


وأشار أستاذ أمراض الصدر والحساسية بجامعة القاهرة، إلى أن بشائر الموجة الثالثة لفيروس كورونا بدأت تظهر بشكل كبير، والمتمثلة في ارتفاع أعداد الإصابات نتيجة للانتشار السريع لفيروس كورونا.


ونوه أستاذ أمراض الصدر والحساسية بجامعة القاهرة، بأنه يجب العودة للالتزام بالإجراءات الاحترازية بكل قوة خلال الفترة الحالية لمواجهة الانتشار السريع للفيروس، مشيرا إلى أنه يجب توعية الأطفال والطلاب في المدارس بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية. 
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