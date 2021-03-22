المجمع المقدس أوصى باعتباره قديسا للكنيسة الأرثوذكسية.. القصة الكاملة لأشهر كهنة الإسكندرية القمص بيشوى كامل

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتذكار نياحة القمص بيشوى كامل أشهر كهنة الإسكندرية على مدى سنوات طويلة، وعرف بأنه رجل صلاة وتقوى ومحب للفقراء، ومشجع للشباب ومرحب بالجميع، كما أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية توصية في جلسته الأخيرة باعتباره قديسا ويذكر اسمه في مجمع القداس والتسبحة، وتبنى الكنائس على اسمه وكذلك تدشن المذابح على اسمه أيضا.





ويقول ماجد كامل الباحث في التراث القبطي، لعل من بين الآباء الكهنة الذين تركوا تأثيرا كبيرا في التعليم والخدمة والرعاية في الكنيسة القبطية خصوصا خلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ يأتي ذكر القمص بيشوي كامل ( 1931 – 1979 ) . أما عن القمص بيشوي كامل نفسه ؛ فأسمه الأصلي في شهادة الميلاد " سامي كامل أسحق أسعد " ولد في مدينة دمنهور في 6 ديسمبر 1931؛ ولقد تدرج في مراحل التعليم حتي حصل علي بكالوريوس علوم قسم الجيولوجيا عام 1951.





وعين بعدها مدرسا للعلوم بالمدارس الثانوية ثم حصل بعدها علي دبلوم تربية وعلم نفس؛ ثم تحول بعدها لدراسة الآداب ( قسم فلسفة ) حتي حصل علي الليسانس عام 1954 ؛ وفي نفس الوقت درس بالكلية الإكليركية بالإسكندرية وكان الأول علي دفعته، وبدأ خدمته الكنسية في كنيسة العذراء بمحرم بك وأختير بعدها أمينا عاما للخدمة عام 1956 ؛ وفي عام 1957 عين معيدا بالمعهد العالي للتربية بالإسكندرية، ثم دعاه الرب للكهنوت فرسم كاهنا علي مذبح كنيسة مارجرجس سبورتنج في 2 ديسمبر 1959 ؛ ومثل الكنيسة القبطية في مؤتمرين في جنيف عامي 1960 ؛ 1965، وخلال خدمته في كنيسة سبورتنج أهتم بتلمذة ورسامة العديد والعديد من الآباء الكهنة والخدام الذين صاروا منارات كبري بعد ذلك سواء في الإسكندرية أو في خارج الإسكندرية ؛ ولقد ذكرت المؤرخة الكبيرة إيريس حبيب المصري ( 1918- 1994 ) في كتاباها "قصة القمص بيشوي كامل إشعاع مغناطيسي ".





ويضيف ماجد كامل قائلا، إنه خلال خدمة القمص بيشوى كامل في الإسكندرية أهتم بتأسيس العديد والعديد من الخدمات الرائدة نذكر منها :-

1-من أوائل من فكروا في إنشاء حضانة لأطفال الأمهات العاملات بكنيسة مارجرجس سبورتنج والتي طبقتها بعدها كنائس الإسكندرية ثم عمت كنائس مصر كلها .





2-من أوائل من أحيوا التقليد الكنسي القديم بالسهر في الكنيسة ليلة عيد النيروز ؛ ورأس السنة الميلادية وسارت علي دربه كنائس مصر كلها فيما بعد .

3- اهتم بتنظيم رحلات لأديرة ومزارات القديسين خلال موسم أعيادهم ؛ وكان يصطحب معه في هذه الرحلات شباب الكنيسة .





وفي يوم 5 نوفمبر 1969 رقاه البطريرك القديس البابا كيرلس السادس إلي رتبة القمصية في 5 نوفمبر 1969 ؛ وبعدها بدأ خدمته في الولايات المتحدة الأمريكية بتكليف من البابا كيرلس السادس ؛ حيث أسس كنيسة مارمرقس بلوس أنجيلوس ؛ وكان ذلك خلال شهر مايو 1970 . كما خدم أيضا في نيوجرسي بتكليف من قداسة البابا المتنيح البابا شنودة الثالث فساهم خلالها في شراء كنيسة مارجرجس والأنبا شنودة رئيس المتوحدين هناك ؛ ولقد أصيب بتجربة قاسية إذ أصيب بمرض السرطان وظل يعاني منه فترات طويلة حتي تنيح بسلام في 21 مارس 1979 عن عمر يناهز 48 عاما تقريبا.