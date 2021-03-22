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المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة: جميع تكاليف العلاج مجانية.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:50 ص
المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة
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محمد القاضي
حل الدكتور عبدالله قاسم، عضو اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ضيفا على الإعلامية "إيمان الحصري"، ببرنامج  "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقال "قاسم"، إن المبادرة تهدف للاطمئنان علي سيدات مصر، من خلال الكشف المبكر على سرطان الثدي، إضافة إلى بعض الأمراض غير السارية.

وأضاف عضو اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، أنه يتم التركيز على مرض سرطان الثدي لأنه أخطر الأمراض التي تصيب السيدات، وهو الأكثر شيوعا بين السيدات، موضحا أن المبادرة تسعي للوصول للسيدات في كافة أنحاء الجمهورية. 

وأشار إلى أن كافة العلاج داخل المبادرة بالمجان، كافة السيدات الأكثر من 18 عاما يمكنهم الاستفادة من المبادرة، مردفا أنه يتم الكشف على أمراض الضغط والسكر والسمنة، والاطمئنان على عدم الإصابة بسرطان الثدي.

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