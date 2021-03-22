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مرأة

ببنطلون مقطع.. نانسي صلاح تخطف الأنظار من أسوان

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:29 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة نانسي صلاح؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام بإطلالة انيقة خلال تواجدها فى أسوان.

وظهرت الفنانة نانسي صلاح؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بملابس كاجوال بنطلون جينز ازرق فاتح ونسقت معه توب أزرق فاتح مقطع.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

وتركت شعرها منسدلا على كتفها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع إطلالتها. 
ببنطلون مقطع.. نانسي صلاح تخطف الأنظار من أسوان
ببنطلون مقطع.. نانسي صلاح تخطف الأنظار من أسوان
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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون مقطع.. نانسي صلاح تخطف الأنظار من أسوان

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