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زحمة الأيام.. تفاصيل عمل غنائي يجمع قمر وحميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:09 ص
مصطفى قمر
مصطفى قمر
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محمد القاضي
حل الفنان مصطفى قمر، ضيفا على الإعلامية "إيمان الحصري"، ببرنامج  "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وكشف الفنان مصطفى قمر، عن عمل غنائى جديد يجمعه بكل من حميد الشاعرى وهشام عباس وإيهاب توفيق بعد أغنية "قادرين".

وقال "قمر"،: "عملنا أغنية إحنا الأربعة حميد وإيهاب وهشام اسمها زحمة الأيام، والأغنية حزينة، وعكس توقعات الناس ومؤثرة جدا والأغنية متصورة حلو جدا بس لسه منزلتش". 

وكشف الفنان مصطفي قمر، تفاصيل المسلسل الذي سيشارك به في السباق الرمضاني "فارس بلا جواز".

وأوضح "قمر"،: "المسلسل اسمه فارس بلا جواز، وهو عبارة عن مسلسل كوميدي، يتناول اختيارات الشخص عند مرحلة الجواز"، موضحا: مسلسل لطيف جدا".

وأشار: "موضوع وفكرة المسلسل شدني لما قرأت الورق واتبسط من المسلسل"، متابعا: "مبسوط من ضيوف المسلسل ومنهم بيومي
فؤاد وأوس أوس.. لأن المسلسل دمه خفيف ولطيف".


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