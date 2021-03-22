تنفق على 5 بنات وشاب.. سيدة تعرض قصتها والرئيس يستجيب لها.. فيديو

عرض برنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامى عمرو خليل، حالة خاصة لـ سيدة تدعى ناهد جمال سعيد.





وجاء فى الفيديو أن ناهد قامت بشراء تروسيكل من أجل الإنفاق على 5 بنات و شاب.





وقالت ناهد إنها تقوم بالعمل على التروسيكل من أجل الإنفاق على 5 بنات، وأنها تقوم بنقل الطوب وأشياء كثيرة من أجل الجنيه.





ولفتت ناهد أن زوجها يعانى من ظروف خاصة ولكن هو على قيد الحاة، ولم يطلقها.





وأوضحت أنها قامت بشراء التروسيكل بالقسط، وتعمل عليه.





وأوضحت انها تدفع 1260 جنيها قسط فى الشهر، وأن نجلها هو من علمها على التروسيكل.



