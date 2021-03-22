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10 فوائد في ورق الزيتون.. تعرف عليها

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:06 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فوائد تناول أوراق الزيتون.

فوائد ورق الزيتون..

1- خفض ضغط الدم والكولسترول السيء لغناها بمواد تحمي جدران الأوعية الدموية من أي خلل. مما يقلل الإصابة بالجلطات ومرض الشرايين التاجية.
2- تنظيم مستويات سكر الدم لقدرتها على تحفيز وزيادة إنتاج الأنسولين. 
3- مكافحة السرطان: لمضادادات الأكسدة الموجودة في ورق الزيتون قدرة على إبطاء وتيرة نمو الأورام السرطانية.
4- تحسين وظائف الدماغ والقدرة على محاربة مرض باركنسون والزهايمر. والتعافي بعد السكتة الدماغية وتقليل فرص حصولها مجددًا مع المرضى.
5- تحسين الهضم والتخفيف من أعراض النفخة والغازات والإمساك. لأنها تساعد على إعادة توازن بكتيريا الأمعاء. 
6- تسكين الألم عبر تثبيط الرسائل العصبية التي تشعر المريض بالألم خاصة عند الإصابة بجروح خارجية مؤلمة. والام المفاصل الروماتويدي والالام التي يشعر بها المصاب بالتهاب العضلات.
7- تحسين مظهر البشرة: لها القدرة على عكس تأثير سنوات من الضرر الذي طال البشرة والتخفيف من علامات التقدم في السن، وذلك لغناها بمضادات الأكسدة.
8- تحسين وتيرة عمليات الأيض
لخلاصة ورق الزيتون خصائص مميزة حارقة للدهون. 
9- تعزيز صحة جهاز المناعة بسبب الخصائص المضادة للأكسدة. 
10- علاج الهربس إذ أن الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهاب تساعد على منع الفيروس من الانتشار إلى الخلايا المجاورة والتخفيف من أعراض المرض بشكل فوري.
 

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