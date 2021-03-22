10 فوائد في ورق الزيتون.. تعرف عليها

فوائد ورق الزيتون..





1- خفض ضغط الدم والكولسترول السيء لغناها بمواد تحمي جدران الأوعية الدموية من أي خلل. مما يقلل الإصابة بالجلطات ومرض الشرايين التاجية.

2- تنظيم مستويات سكر الدم لقدرتها على تحفيز وزيادة إنتاج الأنسولين.

3- مكافحة السرطان: لمضادادات الأكسدة الموجودة في ورق الزيتون قدرة على إبطاء وتيرة نمو الأورام السرطانية.

4- تحسين وظائف الدماغ والقدرة على محاربة مرض باركنسون والزهايمر. والتعافي بعد السكتة الدماغية وتقليل فرص حصولها مجددًا مع المرضى.

5- تحسين الهضم والتخفيف من أعراض النفخة والغازات والإمساك. لأنها تساعد على إعادة توازن بكتيريا الأمعاء.

6- تسكين الألم عبر تثبيط الرسائل العصبية التي تشعر المريض بالألم خاصة عند الإصابة بجروح خارجية مؤلمة. والام المفاصل الروماتويدي والالام التي يشعر بها المصاب بالتهاب العضلات.

7- تحسين مظهر البشرة: لها القدرة على عكس تأثير سنوات من الضرر الذي طال البشرة والتخفيف من علامات التقدم في السن، وذلك لغناها بمضادات الأكسدة.

8- تحسين وتيرة عمليات الأيض

لخلاصة ورق الزيتون خصائص مميزة حارقة للدهون.

9- تعزيز صحة جهاز المناعة بسبب الخصائص المضادة للأكسدة.

10- علاج الهربس إذ أن الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهاب تساعد على منع الفيروس من الانتشار إلى الخلايا المجاورة والتخفيف من أعراض المرض بشكل فوري.



