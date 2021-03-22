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توك شو

تألمت لقصة كفاحها.. الرئيس السيسي يعلق على معاناة سيدة تعمل من أجل الإنفاق على أولادها.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:10 ص
سيدة التروسيكل
سيدة التروسيكل
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البهي عمرو
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لجميع الأمهات المصريين بمناسبة عيد الأم.

وعلق الرئيس على قصة السيدة التى تدعى ناهد جمال سعيد، والتى تعمل تروسيكل من أجل الإنفاق على 5 بنات لها.

وقال إنه يتألم عندما سمع قصة السيدة ناهد التى تعمل من أجل الإنفاق على أولادها، موضحًا أن ناهد لديها 5 بنات اى 5 أسر.

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحالة السيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، بعد مناشدتها بمساعدتها بعد عرض حالتها على الهواء، حيث أنها لديها 5 بنات، وتعمل سائقة على تروسيكل من أجل توفير عيشة كريمة لها ولأسرتها.

وقال "الرئيس السيسي"،: "أنا أبلغ الست ناهد تحياتي واحترامي، وألمى الشديد إن يبقى فيه 5 بنات، وهى بتجرى عليهم كده وإحنا بنتفرج".

وأضاف: "ربنا يديها الصحة، وهندبر لها كل اللي هي عايزاه لأنها تستحق كل خير.. وكل ست بتعمل كده تاج على رأسنا وتشرفنا".

وأوضح: "الست ناهد بـ100 راجل، وبقول لكل مسئول في مصر من فضلكم خلوا بالكم من أهلكم ومن أهل مصر".


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