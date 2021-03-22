تألمت لقصة كفاحها.. الرئيس السيسي يعلق على معاناة سيدة تعمل من أجل الإنفاق على أولادها.. فيديو

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لجميع الأمهات المصريين بمناسبة عيد الأم.
وعلق الرئيس على قصة السيدة التى تدعى ناهد جمال سعيد، والتى تعمل تروسيكل من أجل الإنفاق على 5 بنات لها.
وقال إنه يتألم عندما سمع قصة السيدة ناهد التى تعمل من أجل الإنفاق على أولادها، موضحًا أن ناهد لديها 5 بنات اى 5 أسر.
واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحالة السيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، بعد مناشدتها بمساعدتها بعد عرض حالتها على الهواء، حيث أنها لديها 5 بنات، وتعمل سائقة على تروسيكل من أجل توفير عيشة كريمة لها ولأسرتها.