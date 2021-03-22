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توك شو

قصة فريدة من نوعها.. ياسمينا الحبال أنسة تتكفل بطفلة

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:52 ص
ياسمينا الحبال
ياسمينا الحبال
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إسراء صبري
قالت ياسمينا الحبال، أنسة تكفلت بطفلة، إنها كانت تتمنى أن تكفل أطفالا منذ سنوات عديدة، معقبة:" أنا مؤمنة أن دار الأيتام مجرد مكان مؤقت للأطفال ومكان الأطفال الحقيقي هو المنزل، معقبة:"أنا مكنتش خايفة من فكرة التبني ولكن أهلي وأصدقائي كانوا رافضين الفكرة".

وتابعت "الحبال" خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي" : الكفالة دي خير ليا..ولم أشعر في يوم أني من أم عادية..مشاعري تجاة غالية حقيقية وأمومية بكل المعاني".

وأكملت: "غالية لديها الآن 9 أشهر، معقبة: الكل يدرك تماما أن غالية هي ابنتي بالكفالة..والكفالة مش عيب واتمنى أن تتغير نظرة المجتمع لفكرة الكفالة".
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