قصة فريدة من نوعها.. ياسمينا الحبال أنسة تتكفل بطفلة

قالت ياسمينا الحبال، أنسة تكفلت بطفلة، إنها كانت تتمنى أن تكفل أطفالا منذ سنوات عديدة، معقبة:" أنا مؤمنة أن دار الأيتام مجرد مكان مؤقت للأطفال ومكان الأطفال الحقيقي هو المنزل، معقبة:"أنا مكنتش خايفة من فكرة التبني ولكن أهلي وأصدقائي كانوا رافضين الفكرة".



وتابعت "الحبال" خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي" : الكفالة دي خير ليا..ولم أشعر في يوم أني من أم عادية..مشاعري تجاة غالية حقيقية وأمومية بكل المعاني".



وأكملت: "غالية لديها الآن 9 أشهر، معقبة: الكل يدرك تماما أن غالية هي ابنتي بالكفالة..والكفالة مش عيب واتمنى أن تتغير نظرة المجتمع لفكرة الكفالة".