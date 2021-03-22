يسرا اللوزي تحتفل بتكريمها في عيد الأم بعد دفاعها عن قضايا الصم وضعاف السمع

شاركت الفنانة يسرا اللوزي، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام احتفالا بتكريمها بسبب دفاعها عن قضايا الصم وضعاف السمع بمصر.





وكتبت يسرا اللوزي قائلة: "‬‏‪المرأة المصرية أيقونة النجاح... سعدت جدًا باعتباري إحدى الأمهات المؤثرات على المجتمع بشكل إيجابي بسبب دورى فى نشر الوعى عن مشاكل الصم وضعاف السمع فى مصر، ولكن أسعدني أكثر مقابلتى لمجموعة قوية جدًا من الأمهات المثابرات اللاتي استطعن تخطى العديد من التحديات حتى جعلن أبنائهن أبطال فى مختلف المجالات".





وكانت الفنانة يسرا اللوزي شاركت متابعبها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصورة لها من كواليس تصوير مسلسل "بين السما والأرض".

وظهرت يسرا اللوزي بالصورة مع عدد من نجوم المسلسل أبرزها الفنان هاني سلامة وعلقت قائلة "بين السما والأرض رمضان ٢٠٢٠ ".





المسلسل بطولة: هاني سلامة، درة، احمد بدير، يسرا اللوزي، سوسن بدر، انتاج سينرجي للإنتاج الفني للمنتج تامر مرسي، سيناريو وحوار اسلام حافظ، ومن اخراج محمد جمال العدل