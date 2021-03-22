«الفلاحين» عن منظومة الري الحديث: «نقف في خندق واحد مع رئيس الوزراء»

أشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، باهتمام رئيس مجلس الوزراء بضرورة تطبيق منظومة الري الحديث، لافتا إلى أن وضع مشروعات الري الحديث في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية سيساعد في سرعة تنفيذ هذه المشروعات القومية المهمة.





وقال أبو صدام، خلال تصريحات له: "نقف في خندق واحد مع معالي رئيس الوزراء للتحول إلى نظم الري الحديثه مشيرا إلي ان تحويل الري من الري بالنظم القديمة إلي الري بالطرق الحديثة له العديد من الفوائد للمزارعين بصفة خاصة وللأمن القومي الزراعي بصفة عامة".





وأوضح ان الري بالطرق الحديثة سيوفر كميات هائلة من المياه التي كانت تهدر في الري بالغمر دون الاستفادة القصوى منها، إضافة إلى ترشيد استخدام المستلزمات الزراعية وزيادة انتاجية المساحات المنزرعة انتاج منتجات زراعيه ذات جوده عاليه وتوفير عماله زراعيه مما يساهم في تحسين الاحوال المعيشيه للفلاحين









وطالب ابوصدام المزارعين بسرعة التحول إلى الري بالطرق الحديثه واستخدام الطرق المناسبه لطبيعة الارض ونوع الزراعات والاستفاده من الدعم الحكومي المقدم حاليا في هذا الاطار .









وتابع قائلا ،:"تفاديا لاضرار الري بالغمر والاستفاده من مزايا الري الحديث والبعد عن الوقوع تحت طائلة القانون".







