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أنهينا 97% من أعمال تطويره.. مدير آثار الكرنك: مر 72 عاما على اكتشاف طريق الكباش.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:52 ص
طريق الكباش
طريق الكباش
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إبراهيم القادري
قال مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، إنه بعد عام من إغلاق طريق الكباش لتطويره، انتهينا من 97% من الأعمال، والذي مر تقريبا 72 عامًا على اكتشافه.

وأضاف "الصغير" خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة "الأولى": "طريق الكباش بعد تطويره تغيرت ملامحة بالكامل وتم إزالة جميع العوائق من الطريق وتم اكتشاف أجزاء أثرية جديدة في الطريق".

وأوضح الصغير: "قمنا بعمل مداخل لطريق جديدة لطريق الكباش بالإضافة إلي إننا قمنا بعمل إضاءة ليلة للطريق وهذا لمساعدة الزائرين علي القدوم لرؤية طريق الكباش ليلا".
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