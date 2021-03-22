أنهينا 97% من أعمال تطويره.. مدير آثار الكرنك: مر 72 عاما على اكتشاف طريق الكباش.. فيديو

قال مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، إنه بعد عام من إغلاق طريق الكباش لتطويره، انتهينا من 97% من الأعمال، والذي مر تقريبا 72 عامًا على اكتشافه.





وأضاف "الصغير" خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة "الأولى": "طريق الكباش بعد تطويره تغيرت ملامحة بالكامل وتم إزالة جميع العوائق من الطريق وتم اكتشاف أجزاء أثرية جديدة في الطريق".



