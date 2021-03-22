حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/22 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الاثنين 22 من مارس 2021.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الذكريات الحزينة والخبرات المؤلمة تضغط على أعصابك.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يصيبك بالضجر فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يجعلك تهتم بالأحباب وبجذورك العائلية وتشارك الأخوة والأقارب.
مهنيا واجتماعيا: تناغم القمر مع عطارد يمدك اليوم باليقظة الذهنية والحضور والرغبة في الانفتاح.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف حذرك في إدارة الأمور المهنية والمالية تجنبا للخسائر.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وتحكّم في انفعالاتك كي لا تندم.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يُمهّد أمامك الطريق للصعود والتقدم، واليوم مناسب لتوطيد علاقاتك.
عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات.. تبدو اليوم مبادرا وساحرا ويُساعدُك الفلك على التعبير عن مشاعرك باتزان.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وصحيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل ولمراجعة نفسك واستخلاص الحكمة من خبراتك، فقط اهتم بصحتك واعمل في صمت.
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بأن تتجنب الحديث عن أخبارك وحياتك الخاصة وتجنب الزهو بنفسك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم قدرة على تنمية أعمال وتحصل على الدعم بسهولة.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك على الحفاظ على علاقاتك وصداقاتك.. تتحكّم في انفعالاتك وتجد راحتك مع الأحباب والأصدقاء.
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم قدرة على تنمية أعمال وتحصل على الدعم بسهولة.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك على الحفاظ على علاقاتك وصداقاتك.. تتحكّم في انفعالاتك وتجد راحتك مع الأحباب والأصدقاء.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تجتهد وتعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.
عائليا وعاطفيا: اليوم كن مستعدا لمعالجة أي أمر عائلي أو شخصي بهدوء وروية.
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تجتهد وتعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.
عائليا وعاطفيا: اليوم كن مستعدا لمعالجة أي أمر عائلي أو شخصي بهدوء وروية.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ يمنحك حضورا أخاذا ويعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.
مهنيا وماليا: يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائدة.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: تستطيع أن تستقبل المشكلات بموضوعية وتكسب المواقف بسبب مرونتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات والوقت مثالي كي تتقدم بثقة وتحقق مكسبا وفائدة.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق.. لا تتسرع في أقوال جارحة توجهها للأهل أو لشريك حياتك وانتبه للعواقب الوخيمة.
مهنيا وماليا: القمر بمواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك، وادرس جيدا قراراتك وخياراتك، ولا تغامر.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يساعدك اليوم أن تحقق إنجازات وتطورات مهمة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس بمنزل العلاقات يمنحانك كل الطاقة التي تسمح لك بالانطلاق في كل اتجاه.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بكل الطاقة العاطفية ويعدك بأوقات هانئة تجمعك بمن تحب.
مهنيا وماليا: تناغم القمر مع عطارد يدعمك اليوم ويُساعدُك أن تستدعي يقظتك وقوّتَك الداخلية وتُخطّط جيدا كي تزول العراقيل من طريقك
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بكل الطاقة العاطفية ويعدك بأوقات هانئة تجمعك بمن تحب.
مهنيا وماليا: تناغم القمر مع عطارد يدعمك اليوم ويُساعدُك أن تستدعي يقظتك وقوّتَك الداخلية وتُخطّط جيدا كي تزول العراقيل من طريقك