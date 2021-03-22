حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/22 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الاثنين 22 من مارس 2021.



الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الذكريات الحزينة والخبرات المؤلمة تضغط على أعصابك.

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يصيبك بالضجر فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يجعلك تهتم بالأحباب وبجذورك العائلية وتشارك الأخوة والأقارب.

مهنيا واجتماعيا: تناغم القمر مع عطارد يمدك اليوم باليقظة الذهنية والحضور والرغبة في الانفتاح.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف حذرك في إدارة الأمور المهنية والمالية تجنبا للخسائر.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وتحكّم في انفعالاتك كي لا تندم.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يُمهّد أمامك الطريق للصعود والتقدم، واليوم مناسب لتوطيد علاقاتك.

عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات.. تبدو اليوم مبادرا وساحرا ويُساعدُك الفلك على التعبير عن مشاعرك باتزان.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وصحيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل ولمراجعة نفسك واستخلاص الحكمة من خبراتك، فقط اهتم بصحتك واعمل في صمت.

عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بأن تتجنب الحديث عن أخبارك وحياتك الخاصة وتجنب الزهو بنفسك.







العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم قدرة على تنمية أعمال وتحصل على الدعم بسهولة.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك على الحفاظ على علاقاتك وصداقاتك.. تتحكّم في انفعالاتك وتجد راحتك مع الأحباب والأصدقاء.

الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تجتهد وتعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.

عائليا وعاطفيا: اليوم كن مستعدا لمعالجة أي أمر عائلي أو شخصي بهدوء وروية.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ يمنحك حضورا أخاذا ويعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.

مهنيا وماليا: يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائدة.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا واجتماعيا: تستطيع أن تستقبل المشكلات بموضوعية وتكسب المواقف بسبب مرونتك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات والوقت مثالي كي تتقدم بثقة وتحقق مكسبا وفائدة.

الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق.. لا تتسرع في أقوال جارحة توجهها للأهل أو لشريك حياتك وانتبه للعواقب الوخيمة.

مهنيا وماليا: القمر بمواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك، وادرس جيدا قراراتك وخياراتك، ولا تغامر.

الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يساعدك اليوم أن تحقق إنجازات وتطورات مهمة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس بمنزل العلاقات يمنحانك كل الطاقة التي تسمح لك بالانطلاق في كل اتجاه.

الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بكل الطاقة العاطفية ويعدك بأوقات هانئة تجمعك بمن تحب.

مهنيا وماليا: تناغم القمر مع عطارد يدعمك اليوم ويُساعدُك أن تستدعي يقظتك وقوّتَك الداخلية وتُخطّط جيدا كي تزول العراقيل من طريقك







