الأم المثالية بالفيوم: سعادتي وفرحتي لا توصف عقب تكريم الرئيس.. شاهد

أعربت الأم المثالية الأولى على محافظة الفيوم، تمام محمد عبد اللطيف محمد، والتى تبلغ من العمر 62 عاما بالمعاش، والتى كانت تعمل بمديرية أوقاف الفيوم ، عن فرحتها وسعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لها ولأمهات مصر المثاليات، وأكدت بأن سعادتها وفرحتها لا توصف عقب مشاهدة السيد الرئيس حفظه الله لنا ولمصرنا الحبيبة.





ووسط لحظات السعادة الممزوجة بدموع الفرح النابعة من القلب، وسط أبنائها الثلاثة وأحفادها قالت الأم المثالية الاولى : عقب زواجى من محمد عبد الحميد عبد الحميد، رحمة الله عليه والذى كان يعمل مدرس لغة انجليزية ، أنجبت منه 3 ابناء، سماح وسامح، واحمد ، وعشنا معا على الحلوة والمرة، ألا ان زوجى اصيب بالكبد ودوالى المرئ ، وعشت معه رحلة كفاح لرعايته من مرض الكبد ، حتى توفاه الله سبحانه وتعالى عام 2004، ورغم الحزن والبكاء ، إلا اننى لم أستسلم للظروف التى مرت بى ، فكافحت، وترك لى زوجى معاشا قيمته 400 جنيه ، ومرتبى أيضا لا يزيد على 1200 جنيه.





وقالت الام المثالية الاولى على محافظة الفيوم : كان أولادى وقت وفاة زوجى سماح طالبة بكلية التربية النوعية بجامعة الفيوم بالفرقة الثالثة، وسامح بالصف الثالث الثانوى علمى علوم ، واحمد بالصف الخامس الابتدائى، وكافحت معهم فى التعليم، ولم أبخل عليهم باى دروس او كتب خارجية او مصاريف مدرسية ، حتى كرمنى الله سبحانة وتعالى وتخرجت سماح مدرسة تربية فنية ، وسامح خريج تربية رياضية ويعمل حاليا بدبى ، وأحمد تخرج في كلية الهندسة ويعمل حاليا بشركة من شركات المحمول.





وأضافت: كافحت ايضا حتى زوجت سماح وسامح وأصبحت الآن جدة ، ولم يبق سوى أحمد الذى أبحث له عن عروسه لكى يتم نصف دينه أيضا مثل أشقائه.





وتكمل الأم المثالية: كان منزلنا عبارة عن شقة واحدة بالدور الارضى، فكافحت أيضا وقمت بتكملة بناء الدور الثانى والثالث لكى يتزوج به أبنائى.





وعن أمنياتها قالت انها تتمنى أن تحج الي بيت الله الحرام ، وأن يتزوج نجلها الصغير أحمد مثل باقى أشقائه.





وتقول سماح محمد عبد الحميد عبد الحميد الأبنة الكبرى للأم المثالية : سعادتى لا توصف عقب علمى بفوز ست الحبايب بالأم المثالية الأولى على مستوى الفيوم، ويكفلى ما قامت به امى عقب وفاة والدى رحمة الله عليه من جهد وتعب وسهر ليالى لتربيتنا وتعليمنا تعليما عاليا، ولم تكتف بذلك بلك قام بالصرف على زواجى أنا وشقيقى ايضا، جزاها الله عنا كل الخير.





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