ابنة الراحلة عبلة الكحلاوي تنهار في البكاء.. فيديو

قالت الدكتورة رودينا ياسين، ابنة الراحلة عبلة الكحلاوي، إنها كانت تهرب اليوم من المواطنين، موضحة أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين قاموا بعمل صور للراحلة وظلوا يدعون لها.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامي عمرو خليل، وريهام إبراهيم، أن والدتها كانت بالنسبة لها أشياء كثيرة.





ودخلت أبنة الراحلة عبلة الكحلاوي، فى حالة بكاء على الهواء وقالت: "ماما كانت جابره للقلوب، والجميع كان يحبها من القلب".





ولفتت إلى أن والدتها كانت تعيش مشكلات المواطنين حتى يتم حلها.



