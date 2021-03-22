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العدالة يجب أن تكون ناجزة.. نائب رئيس مجلس الدولة يكشف عن مسيرته القضائية.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:58 ص
طه كرسوع
طه كرسوع
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إبراهيم القادري
قال طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة: "تجاوزت الـ 40 عاما في العمل بمجلس الدولة وأنا سعيد لأنني أعمل به مؤكدا إنني عملت في جميع قطاعات مجلس الدولة ومنها قسم الفتوي وقسم التشريع والتفتيش القضائي والان أنا مكلف بالأمانة العامة".

وأضاف "كرسوع" خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى": "وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة ليس منصب تولي آلية ولكنه مهمة تكلف بها وتحتاج إلى دعم وترسيخ ومن ضمن الملحوظات التي رأيتها هو لماذا يتم تأخير القضايا في المحاكم عموما؟ وهذا كان بسبب الإجراءات طويلة الأمد والتي تستهلك الكثير من الوقت".

وأوضح كرسوع: "إذا أردنا تحقيق العدالة فيجب أن تكون ناجزة فاذا لم تكن ناجزة فهي والظلم وجهان لعملة واحدة وبالتالي صدر الينا قرار إلي الأمانة العامة بتسريع فجوة الوقت لتحقيق العدالة وبالتالي قمنا بعمل إدارة وتنظيم للوقت والتأخير لم يعد متواجد الآن".
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