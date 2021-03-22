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أخبار العالم

بشرى بشأن لقاح كورونا في الكويت

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:55 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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قسم الخارجي
كشفت مصادر إلى صحيفة القبس الكويتية، عن سعي السلطات الكويتية للحصول على مليوني جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت المصادر إن وزارة الصحة الكويتية تسابق الزمن لتحقيق المناعة المجتمعية ضد الوباء.

وأضافت أن تعمل على حجز كميات إضافية من اللقاحات المعتمدة من المنظمات الصحية العالمية، لا سيما مع تزايد الطلب والإقبال عليها من أغلبية دول العالم، خصوصًا مع سرعة تفشي الفيروس عالميًا مؤخرًا.

وتابعت أن الوزارة طالبت وفير مليوني جرعة من لقاح فايزر خلال الفترة المقبلة، وبكلفة تصل إلى 48 مليون دولار

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