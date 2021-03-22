جوزي مبيحبش التلفزيون والبرامج.. هند صبري تتحدث عن زوجها وعلاقته بالشهرة

قالت الفنانة هند صبري، إن زوجها لا يفضل التواجد في البرامج والصحافة، متابعة: هو معندوش عداوة مع الميديا بس مبيحبش صورته تظهر.



وتابعت: الحمدلله دي حاجة مفيدة عشان الصفة دي عاملة توازن بينا، معقبة: "أنا عمري ما كان حلمي أكون مشهورة.. مكنش عندي طموح أني ابقى مشهورة".



وأكملت "صبري" خلال حوارها ببرنامج "يوم ليك" المذاع على قناة "الحياة"،: أنا اتصدمت بالشهرة بدري ومريت بالكثير من الأمور داخلها، متابعة: بكره في الشهرة التحول اللي بتتسبب فيه من غرور وعدم الاستماع للأخرين وعدم تقبل النصيحة".



واسترسلت: "أنا بكشف الناس بدري وبعرف مين معايا عشان بس ياخد الشهرة.. افضل أكون مع أصحابي وأهلي عن الباقي".