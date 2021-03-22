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سيارات

اختبارت لأقوى المحركات العالمية.. ألفا روميو و جينيسيس G70 BMW 330I.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:01 ص
اختبارت لاقوى المحركات
اختبارت لاقوى المحركات العالمية .. ألفا روميو و جينيسيس G70
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صبري طلبه

نشرت قناة EverydayDriver المتخصصة مجال استعراض السيارت، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع يوتيوب، حيث اجرت اختبار لـ 3 نسخ تختلف من حيث القدرات الفنية، و التجهيزات الخاصة، بالاضافة إلى تنوع الشكل الخارجي و الذي جاء على الطريقة الفنية لكل صانع مثل الأماني و الايطالي و الكوري.

 

وتتميز  BMW 330I   بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي متصل شاحن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 254 حصان، و عزم دوران 400 نيوتن/متر.

 

و تعتمد هذه النسخة على منظومة الجر الخلفي للعجلات، و التي تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 5.8 ثانية.

 

بينما جاءت النسخة الايطالية الفا روميو جوليا بمحرك رباعي الاسطوانات أيضًا، و بسعة 2000 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة قدرها 280 حصان، و 415 نيوتن/متر من عزم الدوران، كما تعتمد على منظومة الدفع الخلفي، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي النقلات.

 

و لكن يبدو أن جينيسيس G70 على موعد بقدرات قوية، حيث زودت بمحرك V6 متصل بشاحن توربيني، بسعة 3300 سي سي، إلى جانب العديد من العناصر الفنية الاخرى مثل نظام Turbo-four .


و اعتمدت الثلاث نسخ على لون ازرق، و مفهوم السيدان، بالاضافة إلى امتلاكهم حزمة من وسائل التحكم و الرفاهية، و انظمة التعليق المتطورة، إلى جانب وسائل المكابح، ولاشك أن القدرات الفنية لهذه المحركات تجعلها تستطيع أن تحقق قوة تسارع بنسب جيدة، و يرجع ذلك إلى التقنيات المستخدمة لهذه الاصدارات القوية.

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