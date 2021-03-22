اختبارت لأقوى المحركات العالمية.. ألفا روميو و جينيسيس G70 BMW 330I.. فيديو

نشرت قناة EverydayDriver المتخصصة مجال استعراض السيارت، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع يوتيوب، حيث اجرت اختبار لـ 3 نسخ تختلف من حيث القدرات الفنية، و التجهيزات الخاصة، بالاضافة إلى تنوع الشكل الخارجي و الذي جاء على الطريقة الفنية لكل صانع مثل الأماني و الايطالي و الكوري.
وتتميز BMW 330I بمحرك رباعي
الاسطوانات، سعة 2000 سي سي متصل شاحن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 254
حصان، و عزم دوران 400 نيوتن/متر.
و تعتمد هذه النسخة على
منظومة الجر الخلفي للعجلات، و التي تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100
كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 5.8 ثانية.
بينما جاءت النسخة
الايطالية الفا روميو جوليا بمحرك رباعي الاسطوانات أيضًا، و بسعة 2000 سي سي
تيربو، قادر على انتاج قوة قدرها 280 حصان، و 415 نيوتن/متر من عزم الدوران، كما
تعتمد على منظومة الدفع الخلفي، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة
أوتوماتيكي النقلات.
و لكن يبدو أن جينيسيس G70 على موعد
بقدرات قوية، حيث زودت بمحرك V6 متصل بشاحن توربيني، بسعة 3300
سي سي، إلى جانب العديد من العناصر الفنية الاخرى مثل نظام Turbo-four .
و اعتمدت الثلاث
نسخ على لون ازرق، و مفهوم السيدان، بالاضافة إلى امتلاكهم حزمة من وسائل التحكم و
الرفاهية، و انظمة التعليق المتطورة، إلى جانب وسائل المكابح، ولاشك أن القدرات
الفنية لهذه المحركات تجعلها تستطيع أن تحقق قوة تسارع بنسب جيدة، و يرجع ذلك إلى
التقنيات المستخدمة لهذه الاصدارات القوية.