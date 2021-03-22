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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأحد

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:33 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
فاز توتنهام على نظيره أستون فيلا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق فينسيوس في الدقيقة 29 بعد تلقيه تمريرة رائعة من لوكاس مورا.

وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 68، ليؤمن انتصار فريقه في المباراة.

وشارك تريزيجيه في المباراة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 79.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد توتنهام لـ 48 نقطة في المركز السادس،وتوقف رصيد أستون فيلا عند 41 نقطة في المركز العاشر.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالاتي:

1- مانشستر سيتي 71 نقطة

2- مانشستر يونايتد 57 نقطة

3- ليستر سيتي 56 نقطة

4- تشيلسي 51 نقطة

5- وست هام 49 نقطة

6- توتنهام 48 نقطة

7- ليفربول 46 نقطة

8- إيفرتون 46 نقطة

9- أرسنال 42 نقطة

10- أستون فيلا 41 نقطة

11- ليدز يونايتد 39 نقطة

12- كريستال بالاس 37 نقطة

13- ولفرهامبتون 35 نقطة

14- ساوثهامبتون 33 نقطة

15- بيرنلي 33 نقطة

16- برايتون ألبيون 32 نقطة

17- نيوكاسل يونايتد 28 نقطة

18- فولهام 26 نقطة

19- وست برومتش ألبيون 18 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة

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