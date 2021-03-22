منها محيط قايتباي.. محافظ الإسكندرية يبحث مشروعات التطوير السياحية بالثغر

استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عددًا من مشروعات التطوير السياحية مع الدكتور خالد العناني وزير الاثار والسياحة والتي من المخطط البدء فى تنفيذها خلال الفترة القادمة بمنطقة مجمع المساجد ببحري ، ومحيط قلعة قايتباي.





وأكد الشريف خلال اللقاء على أهمية استعادة مكانة مدينة الإسكندرية السياحية من جديد من خلال تنفيذ عددًا من مشروعات التطوير بعدد من المناطق السياحية الهامة بالمحافظة وعلى رأسها منطقة محيط القلعة وميدان المساجد بمنطقة المرسي أبو العباس.

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وأوضح الشريف أن المحافظة ستبدأ خلال الفترة المقبلة تنفيذ مشروع الهوية البصرية بمجرد توقيع البرتوكول النهائى مع الهيئة الهندسية وذلك بعد أن تسلمت المحافظة شهادة حق إستخدام الملكية الفكرية الخاصة بمشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية من الجامعة الألمانية بالقاهرة في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات.

ومن جانبه استعرض الدكتور خالد العناني عدد من مقترحات عملية التطوير والتي تهدف إلى تعظيم المكانة التاريخية والسياحية للمناطق المستهدفة وجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا .

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، والدكتور مصطفى الوزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار وكافة الجهات المعنية والدكتورة ايمان زيدان مساعد وزير السياحة والاثار.