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محافظات

محافظة القاهرة تكرم الأمهات المثاليات في احتفالية اليوم

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:01 ص
اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال
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عبد العزيز جمال
تقيم محافظة القاهرة اليوم الإثنين احتفالية بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم ، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة في عابدين.

ومن المقرر أن يشهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة الاحتفالية ، ويكرم عددا من الأمهات المثاليات عن المحافظة كما يسلم المحافظ الأمهات شهادات تقدير وجوائز عينية.

وأكد عبدالعال أن الأم المصرية أعطت معنى كبيرا لقيمة التضحية، حيث قدمت أبناءها شهداء في سبيل الدفاع عن الوطن، مشيرًا إلي أن الأم هي مصنع الرجال وأن هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهم في تدعيم الأسرة والحفاظ علي كيانها.

وأوضح أن تكريم الأمهات المثاليات يأتي كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضرب المثل للتضحية والعطاء.
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