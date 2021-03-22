هند صبري تعلق على البرامج الحوارية: الواحد بيحس انه رايح عشان يتهزق

علقت الفنانة هند صبري على خبر قديم لها مع طوني خليفة، قائلة :"أنا مش فاكرة الموقف ولا البرنامج..أنا بعاني في موضوع الذاكرة دا"..بس طوني خليفة شخص لطيف ومعنديش معاه أي مشكلة".



وأكملت "صبري" خلال حوارها ببرنامج "يوم ليك" المذاع على قناة "الحياة"، : البرامج الحوارية التي تقوم على استفزاز الضيف آخر 10 سنوات أصبحت غير متحمله ومستفز بزيادة، معقبة:" الواحد بيحس أنه رايح البرنامج عشان يتهزق..بتحس أنهم بيحاسبوك".



وتابعت: "أنا مبحبش كدا..ونتيجة هذا الأمر ابتعدت عن البرامج، ولكن الآن الوضع تغير".