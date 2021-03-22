ربنا يخليكي ليا.. نادر حمدي يهنئ والدته بعيد الأم

احتفل الملحن نادر حمدي، بعيد الأم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ونشر نادر حمدي صورة له مع والدته وعلق عليها قائلا: "كل سنه و انتي طيبة يا مامتي رينا يخليكي ليا و مايحرمنيش من طيبتك و دُعاكي ليا يا #ست_الكل".







وكان الفنان نادر حمدي قام بتعليم زوجته ووالدته الفنانة عفاف حمدي الألحان على الهوا خلال لقائهم في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع علي قناه " سي بي سي".







ومن جانبها قالت الفنانة عفاف حمدي ، اول البوم قام بعمله نادر حمدي وأحمد فهمي ومحمد نور في فرقة واما كان في منزلنا وكانوا يجتمعون يوميا وكنت سعيدة بهم واثقة بهم لأنهم كان لديهم موهبة حقيقية.







وتابعت سارة حسني زوجة نادر حمدي أنه ملتزم جدا في مواعيده لافتة انه عند زواجنا لم يكن يريد ان نقوم بعمل حفل زواج مؤكدة انني احب اغاني نادر حمدي ومنها اغنية " زي ما انتي".