أحلى مني.. شيما صابر تحتفل مع والدتها بعيد الأم

هنأت الإعلامية شيما صابر والدتها بعيد الأم، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





ونشرت شيما صابر صورة لها مع والدتها وعلقت قائلة "‬‏‪امي اجمل و اطيب ست في الدنيا وكل ما بكبر سنه كل ما بحس بقيمتها اكتر وبخاف اكتر لاني بتأكد ان من غيرها الدنيا مش هتكون الدنيا .. والسنه دي بقا عرفت ان كان عندها حق تزلنا ب ٩ شهور الحمل ومش فاهمه ازاي كررتها ٤ مرات .. ربنا يطولي في عمرك و ميحرمنيش منك ابدا وقبل ما تقولوا عارفه انها أحلى مني







يذكر ان علقت الإعلامية شيما صابر على استبعاد زوجها رامي صبري مدافع فريق انبي من قائمة المنتخب المصري النهائية لمواجهة كينيا وجزر القمر.



‏وكتبت شيما صابر عبر حسابها بتويتر: تواجد الونش وأيمن اشرف في معسكر المنتخب منطقي جدا.. لكن لما تبقي مدافع اسمك رامي صبري عامل كل واجباتك الدفاعية والهجومية ومسجل ٥ اهداف وبتقود فريقك للمربع الذهبي ويتم استبعادك لضم احمد ايمن منصور اللي مش بيلعب اصلا يبقي ده امر مش منطقي!!!!".



وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل ٢١ مارس .

