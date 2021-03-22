ادعوا لأمي بالرحمة.. شيكو يوجه رسالة لمتابعيه احتفالا بعيد الأم

حرص الفنان هشام محمد الشهير ب "شيكو" على الاحتفال بعيد الأم رغم وفاة والدته عبر حسابة بموقع التواصل. الاجتماعي انستجرام.





ونشر شيكو صورة له وعلق عليها قائلا: "كل سنة و امهاتكم طيبين ادعوا لامي بالرحمة".







يذكر أن الفنانة مي كساب، أعلنت عن تصوير جزء ثالث من مسلسل اللعبة ونشرت فيديو عبر حسابها الخاص على «إنستجرام» يجمعها بميرنا جميل، وكتبت قائلة: «إنتو كمان هتوحشونا تعليقاتكم وكلامكم الحلو كان أحلي نعمه من رب العالمين ربنا يديم حبكم لينا وإستنونا في اللعبه ٣ بإذن الله».

المسلسل بطولة شيكو وهشام ماجد ومن إخراج معتز التوني، ورانيا يوسف، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، حسام داغر، ياسر محمد، دعاء رجب، منى جمال.



تدور أحداثه حول الصديقان مازو ووسيم، فبعدما تمكنا من التوصل إلى شخصية سمير والتخلص منه، تلقى الإثنان أجهزة اتصال جديدة، ما يعني أن التحدي لم ينته بعد، بل ما يزال مستمرًا، من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.

