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حوادث

إصابة ربة منزل بجروح مُتهتكة على يد شقيقتي زوجها في سوهاج

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:19 ص
إصابة ربة منزل بجروح
إصابة ربة منزل بجروح مُتهتكة على يد شقيقتي زوجها في سوهاج
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أنغام الجنايني
إصابة ربة منزل بجرح مُتهتك بفروة الرأس وجروح متفرقة بالجسم على يد شقيقتي زوجها بمركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (زينب. ع. ح - ٢٨ سنة - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية)، مُصابة بجرح متهتك بالرأس وجروح متفرقة بالجسم.


وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصابة اتهمت كلًا من (فريال. ق. ع - ٤٦ سنة - موظفة)، وشقيقتها (مرزوقة - ٥٠ سنة - ربة منزل)، شقيقتي زوجها، بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمتين وبمواجهتيهما أعترفتا بارتكابهما الواقعة لخلافات الميراث.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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