حمص: إيهاب جلال قادر على إعادة الثقة للاعبى الإسماعيلى

كشف محمد حمص نجم الإسماعيلي السابق رأيه في تولي ايهاب جلال الادارة الفنية لفريق الدراويش.

وقال حمص خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": "إيهاب جلال قادر على إعادة الثقة للاعبى الإسماعيلى؛ لأنه يتعامل بواقعية واختيار اللاعبين التي تناسب فكره وطريقة لعبه، وقادر على العودة بالدراويش مثلما فعلها مسبقا بالمصرى والمقاصة".

وتابع: "محمد عواد حارس كبير ومرتبط بنادى كبير وهو الزمالك، ولكن الإسماعيلى يضم حراسا متميزين، ويضيف لأى لاعب يرتبط به".

واستطرد: "هدفى في مرمى منتخب إيطاليا الأغلى في حياتى، بسبب فرحة الشعب المصري كله بهذا الهدف وفوجئت بمشاركتى في تشكيل المنتخب أمام إيطاليا، والجيل ده فعلا الجيل الذهبى لوجود أكثر من 30 لاعب على نفس المستوى".

وأردف: "أفضل مباراة لى كانت أمام المقاولون لتسجيلى هدف عالمى كنت أتمرن عليه، والمباراة التي تمنيت أن تنتهى هي مواجهة الأهلى في الإسماعيلية والتي انتهت بالهزيمة 6 /0، وكنا لا نستحق أن نخسر بهذا الشكل".