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فن

هالة صدقي تحتفل بهدية ابنتها لها في عيد الأم

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:31 ص
هالة صدقي
هالة صدقي
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة لها مع ابنيها مريم ويوسف.

وعلقت هالة صدقي قائلة: "أجمل معايدة وهدية من اجمل بنوته مريومتي".

وكانت قد كشفت الفنانة هالة صدقي، عن أغرب موقف تعرضت له في حياتها، حيث ادعى شخص ما من الكويت أنه تزوج منها وأرسل إلى والدتها وثيقة زواج.


وقالت هالة صدقي، خلال استضافتها في ندوة "صدى البلد": "تعرضت إلى موقف غريب جدا، حيث وجدت والدتي تهاتفني ومنهارة من البكاء وفى نفس الوقت تنتابها حالة من الغضب الشديد، وقالت لي: "سيبي كل حاجة وتعالي ضروري إلى البيت".

وأضافت هالة: "عندما وصلت وأجهتني والدتي بوثيقة زواج أرسلها شخص من الكويت ادعى أنه متزوجنى، ولكن بعد التدقيق في الوثيقة اكتشفنا أنها مزورة، ولكن هذه الواقعة تسببت في أزمة شديدة لوالدتي التي هاجمتني، قائلة لي: "كيف تتزوجين دون علمي".

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