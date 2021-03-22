برشلونة يتصدر تويتر بعد الفوز بسداسية على فريق ريال سوسيداد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #برشلونة بعد الفوز على فريق ريال سوسيداد ٦_١ في إطار مواجهات الليغا الإسبانية



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي ط"‏‎#ميسي ‎#برشلونة_ريال_سوسيداد مشاهدة ليونيل ميسي ينصح به الاطباء لمرضي الاكتئاب " و "‏‎#برشلونة ‎#ميسي تصبحون على جمال الهدف و جمال ابناء اللا ماسيا (ميسي - ريكي - موريبا - منغيزا ) و تصبحون على خير ".





وقال آخرون "‏برشلونة عاد بقوة للمنافسة على الليجا " و "‏‎برشلونة بدا يسترجع مستواه وان شاء الله مع لابورتا سايعود لسابق عهده".





فاز برشلونة على نظيره ريال سوسيداد بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 لبطولة الدوري الإسباني.





افتتح الفرنسي أنطوان جريزمان التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة 37، قبل أن يسجل سيرجينو ديست الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 43.





وفي الشوط الثاني، سجل ديست الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 53، أعقبه ليونيل ميسي بالهدف الرابع في الدقيقة 56.





وأحرز عثمان ديمبلي الهدف الخامس، قبل أن يختتم ليونيل ميسي مهرجان الأهداف بالهدف السادس في الدقيقة 89.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 62 في المركز الثاني، وتوقف رصيد سوسيداد عند 45 نقطة في المركز الخامس.