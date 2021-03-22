نائب محافظ القاهرة: المرأة المصرية قوية والرئيس أعطى للنساء قدرهن

تقدمت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ﺑﺄﺳﻤﻰ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘدﻳﺮ والاعزاز ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻡ وكل امرأة ﻟﻢ تترﺩﺩ ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺣدﺓ ﺑﺄﻥ ﺗﻀﺤﻲ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﻌﺎﺩ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻب.





ووجهت عبد المنعم رسالة للأمهات المصريات بمناسبة عيد الام والاحتفالات بيوم المرأة ، قائلة:"ﺄﻧﺘﻦ ﺣﻘﺎً ﺳﻴدﺍﺕ ﻋظﻴﻤﺎﺕ ﺗﺴﺘﺤﻘﻮﺍ ﻣﻨﺎ ﻛﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺗﻘدﻳﺮ، ﻓﻠﻘد ﻭﻫب ﺍﻟﻠﻪ - ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ- ﺍﻻﻣﻬﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﻬﺮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺣﺘﻨﺎ، ﻭﻟﻴﺘﺤﻤﻠﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ ﻭﺃﻭﺟﺎﻋﻨﺎ، ﻟذﺍ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻤﺘﻦ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺑوﺟوﺩﻛﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ، ﻭﻧطلب ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ -ﻋﺰ ﻭﺟﻞ- ﺑﺄﻥ ﻳﺒﺎﺭﻙ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﻜﺘﻦ ﻭﻋﺎﻓﻴﺘﻜﻦ، ﻭﺑﺄﻥ ﻳﺮﺯﻗﻜﻦ ﺍﻟﺴﺘر ﻭﺍﻟرﺿﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟدﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ".





وقالت إن المرأة المصرية قوية وتستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب وقادرة على رفع اسم وطنها في أي مكان، كما أنها تبذل جهدا كبيرا ومضاعفا في الحفاظ على الهوية والثقافة واللغة المصرية بالمنزل وغرسها في الأبناء، حتى لا يتأثروا بثقافات المجتمعات الاخرى وهذا من شأنه ان يربطهم ببلدهم الأم مصر.





كما اكدت ايضا على أن المرأة المصرية دائما مثال للتضحية بما لها من أدوار مركبة تقوم بها في محيطها العملي والاجتماعي، ما ساهم في تغيير الصورة الذهنية العامة المأخودة عن المرأة العربية كونها فقط ربة منزل.





كما أشادت بجهود المرأة ودورها مؤكدة على دعم القيادة السياسية للمرأة المصرية، حيث أننا نحيا في ظل قيادة ورئيس عهده هو نصرة لحقوق النساء ونهضة لهن في كافة المواقع، حيث اعطى للنساء قدرهن وأمن بقدراتهن وبأهمية شراكتهن في البناء والتنمية، فأنطلقن يعملن وينجحن وينجزن من أجل رفعة الوطن.



