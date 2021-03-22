تحدثت فيها عن الملكة.. رسائل شخصية بخط يد الأميرة ديانا تباع بسعر قياسي

بيعت رسالة بخط بيد الأميرة الراحلة "ديانا" وصفت فيها ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية" بـ"الزعيمة" مقابل مبلغ قياسي عالمي قدره 8700 جنيه إسترليني في مزاد علني.





جدير بالذكر أن الرسالة المشار إليها كانت جزءً من مجموعة تضم 36 رسالة بخط يد الأميرة "ديانا"، وبيعت الرسائل مقابل مبلغ وصل في المجمل إلى 82 ألف جنيه إسترليني، حسبما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









وأفادت الصحيفة بأن الرسائل كانت ملكًا لصديق للعائلة يُدعى "روجر برامبل"، والذي لجأت إليه الأميرة الراحلة طلبًا للدعم والمشورة خلال بعض من أصعب سنوات حياتها.





وتضمنت المجموعة رسالة شكر موجهة منها إلى "برامبل" لاصطحابه لها لتناول الغداء وهو ما كان بالنسبة للأميرة "ديانا" بمثابة "تشتيت مرحب به" عن طلاقها الوشيك من ولي العهد البريطاني الأمير "تشارلز"، وتعود هذه الرسالة إلى أغسطس لعام 1996، وقد بيعت مقابل أكثر من 7800 جنيه إسترليني.





وفي رسالة أخرى بتاريخ 19 أكتوبر 1995، كتبت الأميرة "ديانا" أنها تخشى أن تكون قد جعلت "برامبل"، المُلقب آنذاك بـ"اللورد الأعلى في وستمنستر"، يتأخر عن موعد مع الملكة، حيث شكرته على الغداء وكتبت مازحة "آمل أن تكون وصلت إلى دير وستمنستر قبل الزعيمة (الملكة)، وبخلاف ذلك فأنا أتوقع ذكري في الأعذار".









وتولت دار مزادات "ديفيد لاي"، ومقرها مقاطعة "كورنوال" البريطانية، عملية بيع رسائل الأميرة الراحلة وقالت مسئولة بدار المزادات: "الناس يحبون ديانا.. لقد كانت تتمتع بشعبية كبيرة"، مضيفة أنه يمكن تعلم الكثير عنها كإنسانة من خلال قراءة هذه الرسائل، حيث يمكن رؤية شخصيتها وذكائها بارزًا، وبيعت الرسائل إلى مشترين من أنحاء العالم.



