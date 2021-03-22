ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد الفوز على أستون فيلا.. مورينيو: فخور باللاعبين والتحدي أن نلعب بهذا المستوى دائمًا

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:15 ص
مورينيو
مورينيو
Advertisements
أ ش أ
أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في مباراة أستون فيلا، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلا بارك، والمؤجلة بينهما من الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: النتيجة جيدة، واللاعبون يستحقون إشادة كاملة، فهم أبدوا موقفا رائعا، وقد فعلوا كل شيء، ولعبوا بروح الفريق الواحد"، مؤكدًا أن "التحدي التالي هو أن نلعب بمثل هذا المستوى بصورة دائمة".

وأضاف "سبيشال وان" لقد أظهرنا ردة فعل رائعة، وأجرينا بعض التعديلات، ولكن الأمر برمته لا يتعلق بالتكتيك ولكن بردة الفعل، ونحن نحتاج ردة الفعل تلك في كل مباراة".

وتابع المدرب البرتغالي "أرغب في أن أكون فخورا بلاعبي فريقي بغض النظر عن النتيجة، وخلال مشواري التدريبي الطويل، كنت أفخر بلاعبي فريقي بعد الهزيمة حتى في مرات عديدة، لكني لم أكن فخورا في الأسبوع الماضي، وأريد أن أكون فخورا بهم بعد ذلك في كل مباراة".

وتعتبر هذه أول مباراة للسبيرز بعد الخروج المذل من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج" على يد دينامو زغرب الكرواتي بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في مباراة العودة من دور ال16 من البطولة الأوروبية.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدثت فيها عن الملكة.. رسائل شخصية بخط يد الأميرة ديانا تباع بسعر قياسي

رغم مضي 24 عامًا.. القبض على سيدة بتهمة قتل طفل حديث الولادة عام 1997

أحدث ظهور لـ هاري وميجان ماركل معًا بعد بث مقابلة أوبرا.. وسيارتهما تثير تساؤلات