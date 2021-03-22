بعد وفاتها.. حقائق لم تعرفها عن نوال السعداوي.. شاهد

رحلت عن عالمنا اليوم فى يوم المرأة المصرية الطبيبة والكاتبة الروائية الشهيرة نوال السعداوي التى خاضت معركة طويلة استمرت لأكثر من نصف قرن من أجل الدفاع عن المرأة وقضاياها ، وفى إطار ذلك نستعرض أهم مواقف الكاتبة المصرية التى توفيت اليوم عن عمر يناهز ال ٩٠ عامًا وفقًا لتقرير عرضته قناة فرانس ٢٤.





ولدت نوال السعداوى فى 27 أكتوبر 1931،خاضت العديد من المعارك الفكرية فى الدفاع عن المرأة العربية وحقوق الإنسان، التى اثارت جدلا كبيرًا نظرًا لمجاهرتها فى تحدى المحظورات المتصلة بالدين والجنس والسياسة.





كتبت السعداوي العديد من الكتب عن المرأة فى الإسلام واشتهرت بمحاربتها لظاهرة الختان فى مصر.





وفى عام ١٩٧٢ من القرن الماضى نشرت أول أعمالها البحثية بعنوان المرأة والجنس تناولت فيه كافة انواع العنف التى تتعرض له المرأة المصرية فى المجتمعات الريفية كالختان والتقاليد الريفية العنيفة وكان هذا الكتاب من أسباب فصلها من وزارة الصحة كطبيبة.





وشغلت السعداوي العديد من المناصب مثل: الأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة وكان أشهر الكتب لها هو "مذكرات فى سجن النساء" 1986، بالإضافة لـ40 كتابا، كما أعيد نشر وترجمة كتاباتها لأكثر من 20 لغة.





وحصلت الراحلة على مجموعة من الجوائز العربية والدولية من بينها جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا، وجائزة إينانا الدولية من بلجيكا عام 2005، وفي عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام في سويسرا.



