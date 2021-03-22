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منوعات

مسنة ترفض الهروب من حريق يلتهم بيتها بسبب الذكرى الأخيرة من زوجها

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:32 ص
مسنة ترفض الهروب
مسنة ترفض الهروب من حريق بسبب الذكرى الأخيرة من زوجها
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هدير علاء
رغم انتشار ألسنة اللهب في أنحاء مسكنها، رفضت مسنة بريطانية في الـ85 من عمرها الهروب من الحريق بدون إحضار رماد زوجها الراحل أولًا، وأسفر الحريق عن تدمير منزلها بالكامل لتصبح بلا مأوى بعد أن كُتبت لها النجاة من الموت بأعجوبة.

وجاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن الحريق انتشر في أرجاء منزل السيدة المسنة، وتُدعى "مارينا وين"، في غضون دقائق وذلك يوم الجمعة الماضي بمنطقة "كروكستيث" وهي إحدى ضواحي مدينة "ليفربول" بإنجلترا.


وأضاف التقرير أن الحريق نشب بعد أن رشت المسنة معطر جو بالقرب من مدفأة تعمل بالغاز القابل للاشتعال، وسرعان ما اجتاحت النيران المنزل لكن "وين" رفضت المغادرة بدون رماد زوجها، وسارع اثنان من جيرانها لمساعدتها وتمكنا من إقناعها بالمغادرة ثم عاد أحدهما لجلب الرماد.

يذكر أن "مارينا وين" احتمت في المطبخ قبل أن يتدخل الجاران لإنقاذها بعد أن انتبها إلى تصاعد الأدخنة وألسنة اللهب من منزلها، ونُقلت المسنة إلى مستشفى، في حين دمر الحريق كافة ممتلكاتها وتركها مشردة؛ وأطلق أحد أفراد عائلتها حملة لجمع التبرعات أملًا في جمع المال الكافي لإصلاح منزلها المدمر، وتجاوزت التبرعات 2000 جنيه إسترليني.


وصرحت إحدى أفراد عائلة "وين" لصحيفة محلية قائلة إن الأخيرة حاولت إخماد الحريق، حيث توجهت للمطبخ وأحضرت أكواب من المياه للسيطرة على ألسنة اللهب، لكنها أدركت أن الحريق خرج عن السيطرة وظلت بالمطبخ، حيث كانت ترفض الخروج في البداية لأنها أرادت إحضار رماد زوجها، والذي توفي قبل بضعة أشهر، أولًا لكن منقذيها استطاعا حثها على المغادرة وعادا أحدهما للمنزل وأحضر لها الرماد مخاطرًا بحياته.

وفقدت "مارينا وين" كافة مقتنياتها في الحريق بما في ذلك الصور العائلية، ولم يتبق لديها أي ذكرى من زوجها سوى رماده.
مسنة ترفض الهروب من حريق يلتهم بيتها بسبب الذكرى الأخيرة من زوجها
مسنة ترفض الهروب من حريق يلتهم بيتها بسبب الذكرى الأخيرة من زوجها
مسنة ترفض الهروب من حريق يلتهم بيتها بسبب الذكرى الأخيرة من زوجها
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