الصحف الإماراتية.. مرحلة جديدة لمسبار الأمل بالمريخ.. مسيرة لحل البرلمان بتونس.. موعد تحقيق المناعة الجماعية من كورونا بأوروبا

الصحف الإماراتية:

*مرحلة جديدة لمسبار الأمل بالمريخ

*مسيرة بتونس تطالب بحل البرلمان

*ترامب يعود إلى التواصل الاجتماعي





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، تبدأ مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» اليوم، مرحلة الدخول للمدار العلمي للكوكب الأحمر، فيما يأتي ذلك إثر اكتمال العمليات المعيارية والاختبارات كافة لأجهزة المسبار كافة بعد دخول مدار الالتقاط، إذ تم فحص أنظمته واستكمال 120 فحصًا استعدادًا للمرحلتين النهائيتين من المهمة، وهما الانتقال للمدار العلمي الحالية، و«بدء العمليات» المقبلة.





ومن السعودية، قال التلفزيون الرسمي السعودي، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن دمر ورشا تابعة للحوثيين في صنعاء لتجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة.





وفي لبنان، يبدو أن الأسبوع الجاري في لبنان مرشح لتطوّرات متسارعة، ماليًّا وحكوميًّا في آن واحد، في حين يمكن القول إن الملفين يتسابقان، وإذا بقيت الغلبة لانهيار العملة الوطنية وتحليق الدولار، فإن سيناريو «الانفجار» الاجتماعي- الشعبي- المعيشي، الشامل وغير المسبوق، سيكون قريبًا، وما نسخته التي شهدها البلد مؤخرًا سوى «بروفة» للآتي من الأيام.





ومن العراق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن طائرات التحالف الدولي نفذت في الأيام العشرة الماضية 133 ضربة جوية ضد مواقع تنظيم داعش في جبال قره جوغ بالموصل شمالي العراق. وأكد المصدر أن الغارات أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي تنظيم داعش، وتدمير عشرات المواقع التابعة لهم.





ومن تونس، خرج محتجون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس وسط العاصمة تونس، أمس، في مسيرة تطالب بحل البرلمان.





ورفع المحتجون، الذين تراوح عددهم بين 200 و300 شخص، لافتات مؤيدة للرئيس قيس سعيد تطالب بتطبيق الفصل 80 من الدستور الذي يتضمن إجراءات حل البرلمان. وردد المحتجون «حل البرلمان» و«الشعب يريد حل البرلمان».





ودوليا، انتقدت كوريا الشمالية الدول الغربية، التي تثير حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان فيها، واصفة إياها بأنها مجموعة مجرمة ضد الإنسانية.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، قالت وكالة الأنباء السعودية، إن مصدرًا مسؤولًا في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية صرح بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.





ودوليا، لم تتسبب موجة البرد التي اجتاحت الولايات المتحدة في فبراير الماضي في حدوث فوضى في تكساس والجنوب الغربي فحسب، بل تسببت أيضا بنقص في المواد البلاستيكية ما أدى إلى تعطيل سلسلة التوريد التي تعاني أصلا ضغوطا جراء نقص الرقائق الإلكترونية والازدحام المتزايد في الموانئ نتيجة جائحة كوفيد-19.





فيما قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لـ«فوكس نيوز»، إن ترامب يعتزم العودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بإطلاق منصته الخاصة في غضون شهرين أو ثلاثة بعد أن علقت منصات «تويتر» و«فيسبوك»، وغيرهما من المواقع حساباته إثر هجوم السادس من يناير على مبنى الكونجرس.





ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت موريتانيا، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر التي انقطعت منذ أربع سنوات.





ودوليا، قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون، إن أوروبا يمكن أن تبلغ المناعة الجماعية في 14 يوليو، مؤكدًا الزيادة المتوقعة في تسليم اللقاحات.



