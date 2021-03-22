تحذير خطير من الصحة العالمية إلى دول الشرق الأوسط بسبب كورونا

حذر مكتب منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، من التجمعات بالمنطقة العربية، وذلك مع قدوم بعض المناسبات والفعاليات الهامة في المنطقة.





وقال مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، إن التجمعات الكبيرة قد تؤدي إلى زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





وأصدر المكتب تحذير مع قدوم عدد من الاحتفالات في الشرق الاوسط وما يترتب عليها من تجمعات مثل عيد النيروز في أفغانستان، إيران، باكستان، وسوريا.





وكذلك موسم الحج، ومعرض دبي، وكأس العرب في قطر، فضلًا عن تجمعات عاشوراء والأربعين في كربلاء بالعراق.



