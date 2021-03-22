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مصر تسجل 647 إصابة جديدة بكورونا.. والبرهان يتهم إثيوبيا بنقض اتفاقيات الحدود.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
-الصحف الكويتية:
السيسي: مصر على أعتاب موجة ثالثة لكورونا
رئيس الوزراء اليمني يصل السعودية لبحث جهود تنفيذ اتفاق الرياض والدعم الاقتصادي
التحالف العربي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب
توقيف مسؤولين جدد في قضية مستشفى السلط بالأردن
بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبي باحترام عقود لقاحات كورونا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 647 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 حالة وفاة جديدة، مشيرةً إلى خروج 445 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149934 حالة.

ونقلت "الوطن" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن البلاد على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مضيفًا أن الحكومة تبذل أقصى الجهود الممكنة في إطار مكافحة الفيروس.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت صحيفة "الوطن" أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اتهم إثيوبيا بنقض العهود والمواثيق السابقة التي أبرمتها مع بلاده. وقال إن القوات المسلحة «انفتحت داخل الحدود السودانية وأعادت تأمينها، ولن تتراجع عن مواقعها»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجيش غير طامع في الحكم.

وقال البرهان لدى مخاطبته ضباطًا وضباط صف وجنودًا في المنطقة العسكرية بالعاصمة الخرطوم، أمس، إن القوات المسلحة «لن تتراجع عن مواقعها كونها لم تكن معتدية، وعقيدتها وتسليحها قائمان بالأساس على الدفاع وليس الهجوم والاعتداء».

وأفادت "الجريدة" بأن رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك وصل مساء أمس إلى العاصمة السعودية الرياض، قادما من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مستهل زيارة يجري خلالها عددا من اللقاءات مع المسئولين بالسعودية.

وقالت "القبس" إن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لمليشيات الحوثي، في محافظة مأرب اليمنية، فيما أكد التحالف أن جميع العمليات العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأوضحت "الراي" أن مصدر قضائي أردني،  أكد توقيف 4 مسؤولين إضافيين في وزارة الصحة بتهمة “التسبب بوفاة” بعد ما أدى انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط إلى وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وقال نائب عام عمان حسن العبداللات إن “مدعي عام السلط قرر في قضية مستشفى السلط، توقيف أربعة من المشتكى عليهم الجدد في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة”.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن بن والاس وزير الدفاع البريطاني قال إنه يجب على الاتحاد الأوروبي احترام عقود لقاحات كورونا الخاصة به حتى مع التطعيم البطيء الذي يشكل ضغطا على الحكومات في التكتل.

وأفادت "الراي" بمقتل ما لا يقل عن 22 مدنيا في جنوب غرب النيجر، الأحد، بعد أقل من أسبوع من مقتل 58 قرويا في نفس المنطقة على يد مجهولين، حيث داهموا 3 قرى بمنطقة تيلابري التي تتاخم مالي وبوركينا فاسو، ونفذوا "المجزرة المؤلمة".

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