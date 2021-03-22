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أخبار العالم

الملك سلمان يبعث برقية لـدعم رئيس الوزراء الباكستاني بعد إصابته بكورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:33 ص
العاهل السعودي يبعث
العاهل السعودي يبعث برقية لـ رئيس الوزراء الباكستاني
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دعاء أبوهشيمة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، برقية إلى عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال العاهل السعودي: " علمنا بنبأ إصابة دولتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لدولتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه".

وكان مسؤولون حكوميون قد أعلنوا أن إن رئيس الوزراء الباكستاني وزوجته ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة في البلاد، فيصل سلطان، إن خان "يعزل نفسه في المنزل".

وتلقى لاعب الكريكيت الدولي السابق، البالغ من العمر 68 عامًا، جرعته الأولى من لقاح فيروس كورونا الصيني (سينوفارم)، الخميس. ولقاح سينوفارم هو لقاح كورونا الوحيد المتاح في باكستان.

وقالت وزارة الصحة الباكستانية إن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع لتطوير مناعة ضد الفيروس بعد التطعيم، وحثت الجمهور على عدم التراجع عن الحصول على اللقاح بسبب تشخيص خان.

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