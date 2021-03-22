الملك سلمان يبعث برقية لـدعم رئيس الوزراء الباكستاني بعد إصابته بكورونا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، برقية إلى عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال العاهل السعودي: " علمنا بنبأ إصابة دولتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لدولتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه".



