لبحث تعزيز التعاون التجاري.. وزير الخارجية الإيطالي يلتقي دبيبة في طرابلس

اجتمع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، في العاصمة الليبية طرابلس.





وأفاد مكتب دبيبة بأن الجانبين ناقشا العلاقات بين البلدين، إضافة إلى قضية الهجرة، وتناولا موضوع تأسيس لجنة مشتركة لإعادة إطلاق علاقات التجارة والتنمية بين البلدين.





كما أجرى لويجي دي مايو محادثات مع محمد يونس المنفى، رئيس المجلس الرئاسي، ومع نائبيه.





وقال دي مايو:"بعد أكثر قليلا من عام على مؤتمر برلين، لدينا ليبيا مختلفة، بها مؤسسات متحدة تمثل البلاد ككل"، وفق ما ذكرته وكالة "لابرس" الإيطالية للأنباء.





وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن حكومته "ستيسر عمل الشركات الإيطالية في ليبيا من أجل خلق فرص جديدة على كلتي الجبهتين"، وأوضح في هذا الصدد قائلا: "سنعمل على خلق فرص جديدة لشركات اعمالنا".





وتأتي هذه الزيارة عقب تولي حكومة مؤقتة السلطة في ليبيا، الأسبوع الماضي، بهدف قيادة البلاد حتى اجراء انتخابات مقررة في ديسمبر المقبل.



