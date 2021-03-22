الصحف السعودية اليوم: الرياض وأبوظبي تسرعان حملات التطعيم ضد كورونا.. الاتحاد الأوروبي يوقف التبرع باللقاحات للدول الفقيرة.. ومنصة خاصة تعيد ترامب للتواصل الاجتماعي

الصحة السعودية ترصد تذبذبا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة

«الصحة»: بدءًا من سن 16 عامًا.. يسمح بالتطعيم بلقاح «فايزر» ضد «كورونا»

«الصحة»: اشتراط أخذ لقاح كورونا لأداء العمرة لا يزال تحت الدراسة

بدء التطعيم في الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو ينفذ الضم يوميًا دون انتظار موافقة بايدن

إطلاق الصاروخ الروسي "سويوز".. وعلى متنه قمران صناعيان سعوديان

الليرة التركية تفقد 15% من قيمتها بسبب قرار من أردوغان

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات ضد أفراد وكيانات صينية ودول أخرى









تناولت الصحف السعودية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، أفادت صحيفة سبق بتأكيد المتحدث لوزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة.





وقال المتحدث،خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الأحد) إنه تم تسجيل 367 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (385020) حالة؛ ووصل عدد المتعافين في المملكة إلى (374412) حالة بإضافة (277) حالة تعاف جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6609) حالات، بإضافة (7) حالات وفاة جديدة».





وأشارت صحيفة عكاظ إلى اعلان وزارة الصحة أن المرحلة العمرية التي تسمح بالتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وفقا لنوع كل لقاح في المملكة. وأفادت «الصحة» بأن اللقاحات المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء: لقاح «فايزر-بيونتيك» ولقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»، مشددة على أن كل اللقاحات آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من «كوفيد-19».





وأبرزت صحيفة عاجل تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، بأن اشتراط أخذ لقاح كورونا لأداء العمرة، لا يزال تحت الدراسة. وأوضح العبدالعالي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس ، أنه لا يوجد ارتباط بين اللقاحات كمسبب للجلطات، مؤكدًا أن كل الجهات العلمية المتخصصة والمعنيّة أثبتت أن هذه المعلومات غير صحيحة وغير دقيقة.





ونقلت صحيفة عكاظ تأكيد السفير الدنماركي لدى المملكة اولي مولسبي، أن الممارسين الصحيين في السعودية تعاملوا مع جائحة كورونا بطريقة مثيرة للإعجاب وتحكم تام، وقال إن المملكة أظهرت قدرات كبيرة في التحكم على الجائحة، وقادت المواطنين بيد قوية بفرض التدابير الاحترازية كمنع التجول والإغلاق وزيادة إجراءات التعقيم، ما ساهم في تحقيق نجاح كبير إذ إن المملكة لا تزال في وضع أفضل كثير من حيث أعداد الإصابات بالمقارنة مع كثير من دول العالم.





وأفادت صحيفة الرياض بتلقي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أمس الأحد الجرعة الأولى من لقاح فايروس كورونا المستجد بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.





وقالت صحيفة اليوم إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله لقى اتصالًا هاتفيًا، أمس (الأحد)، من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.





وجرى خلال الاتصال استعراض أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالميًا، كما ناقش الجانبان أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.





عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الشرق الأوسط اعلان السعودية والإمارات أمس (الأحد) توسيع نطاق حملتهما للتطعيم من كوفيد - 19 لتشمل جميع المواطنين والمقيمين ممن تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر في وقت تسارع فيه دول منطقة الخليج العربية للسيطرة على تفشي المرض. وقالت الرياض إن وزارة الصحة ستبدأ في تطعيم السكان ممن تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر بلقاح فايزر، ومن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر من المواطنين والمقيمين بلقاح أسترازينيكا.





وفي الإمارات أيضًا، تسارعت وتيرة طرح اللقاحات، وهي في المرتبة الثانية عالميًا بعد إسرائيل من حيث عدد الجرعات لكل 100 شخص. وحثت وزارة الصحة في الإماراتجميع المواطنين والمقيمين فيها ممن تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر على التسجيل اعتبارًا من أمس الأحد للتطعيم من فيروس كورونا.





قالت صحيفة سبق إن السلطة الفلسطينية بدأت ، أمس (الأحد)، تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بعد حصولها على الدفعة الأولى من اللقاحات عبر آلية «كوفاكس» العالمية في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس مع الازدياد المطرد في أعداد الإصابات. وتستهدف المرحلة الأولى من حملة التطعيمات على ما أعلن رئيس الوزراء محمد أشتية المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 75 عامًا ومرضى الكلى، كما سيتم استكمال عملية تطعيم الطواقم الطبية التي حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح في وقت سابق.





أشارت صحيفة الرياض إلى اعلان وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: أن رئيس حكومة الاحتلال يحاول من خلال تصريحاته إعادة بث الروح في "مُخلفات" صفقة ترمب المشؤومة وإعادتها إلى طاولة النقاشات الدائرة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إما كموضوع للمساومة الشكلية، أو لإعادة إنتاج قضية الضم بأشكال جديدة وإبقائها حية. وأضافت الخارجية في بيان صحفي أمس أن نتنياهو يحاول التأكيد مجددا على أن فكرة الضم الاستعمارية ما زالت مطروحة على الطاولة ولم تتم إزاحتها برحيل إدارة ترمب.





قالت صحيفة عاجل إن الليرة التركية فقدت نحو 15% من قيمتها أمام الدولار، في أعقاب قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي وتعيين عضو البرلمان السابق عن حزب العدالة والتنمية شهاب كافجي أوغلو بديلًا له يوم السبت الماضي.





أوضحت صحيفة الشرق الأوسط ما قاله اثنان من كبار مسؤولي المخابرات الأميركية إن إيران وجهت تهديدات ضد قاعدة فورت ماكنير العسكرية في العاصمة الأميركية، وضد نائب رئيس أركان الجيش.





وقال المسؤولان إن الاتصالات التي اعترضتها وكالة الأمن القومي في يناير (كانون الثاني) أظهرت أن «الحرس الثوري» الإيراني ناقش شن هجمات ضد قاعدة فورت ماكنير «على غرار هجمات المدمرة يو إس إس كول»، في إشارة إلى الهجوم الانتحاري في أكتوبر (تشرين الأول) 2000 عندما توقف قارب صغير إلى جانب المدمرة البحرية عند ميناء عدن اليمني وانفجر ما أسفر عن مقتل 17 بحارًا









دوليا، لفتت صحيفة الشرق الأوسط إلى أنه قد تمّ إعطاء أكثر من ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ليومين متتاليين، لأول مرة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار زخم حملة التطعيم، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة أمس الأحد.





وذكر ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ، أن 3.04 مليون جرعة تمّ حقنها خلال 24 ساعة غداة حقن 3.12 مليون جرعة، وذلك بحسب الفرنسية.





وأشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى اعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي حاليًا ليس في وضع يتيح له التبرع بلقاحات فيروس كورونا للدول الأكثر فقرًا. وقالت لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية: «هناك ضغط على الدول الأعضاء للحصول على اللقاحات لنفسها».





قالت صحيفة الرياض إنه تم إطلاق القمران الصناعيان "شاهين سات 17" التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والقمر CubeSat التابع لجامعة الملك سعود، وذلك من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسي " Soyouz2 " الذي وصل بنجاح إلى مداره الآن.





ذكرت صحيفة سبق أن رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترمب الذي أغلق تويتر حسابه منذ يناير لاستخدام الشبكات الاجتماعية خلال ثلاثة أشهر عاد عبر "منصته الخاصة"، وفق ما ذكر مستشاره الأحد. وقال جيسون ميلر لشبكة فوكس نيوز "أعتقد أننا سنشهد عودة الرئيس ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي ربما في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر عبر منصته الخاصة".





ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول ماهية هذه "المنصة" مكتفيًا بالإشارة إلى عقد عدة اجتماعات في منتجع "مارالاغو"، مقر إقامة الملياردير الجمهوري في فلوريدا.



