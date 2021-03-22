ضمن خطة تطويرها.. رفع ٧٠ طن مخلفات بعدد من الأراضي الفضاء بحدائق الأهرام

تواصل أجهزة محافظة الجيزة حملاتها المتلاحقة بحدائق الاهرام حيث تم الدفع بالمعدات وفرق من الهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات بقطاع هضبة الأهرام.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،أنه تم رفع ٧٠ طن مخلفات وقمامة بعدد من قطع الأراضي الفضاء بهضبة الاهرام خلال حملات متتالية تم تنفيذها.





وأكد المحافظ ان الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم، مشيرًا إلى أنه يتم يوميًا رصد حالة النظافة بهضبة الأهرام، وتوجيه حملات لرفع أى مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.



