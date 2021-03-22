الاتصالات: نعمل على تعظيم التصنيع المحلى فى مجال التكنولوجيا.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن هناك شراكة جديدة بين القطاع الحكومى والخاص فى مضمار التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات، مؤكدا أن هذا الاتفاق خطوة مهمة فى بداية مصر الرقمية وتتطلع للمزيد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.





واشار وزير الاتصالات في لقاء خاص ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن، إلى أهمية زيادة القدرات التصنيعية وبناء قاعدة من الكوادر الوطنية في مجال الصناعات التكنولوجية لتعظيم التصنيع المحلي من أجل تلبية احتياجات الدولة، في إطار سعيها لمواكبة عمليات التحول الرقمي وما تقترن به من تطبيقات التكنولوجيات المتقدمة.







