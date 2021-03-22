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الاتصالات: نعمل على تعظيم التصنيع المحلى فى مجال التكنولوجيا.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:08 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن هناك شراكة جديدة بين القطاع الحكومى والخاص فى مضمار التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات، مؤكدا  أن هذا الاتفاق خطوة مهمة فى بداية مصر الرقمية وتتطلع للمزيد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

واشار وزير الاتصالات في لقاء خاص ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن، إلى أهمية زيادة القدرات التصنيعية وبناء قاعدة من الكوادر الوطنية في مجال الصناعات التكنولوجية لتعظيم التصنيع المحلي من أجل تلبية احتياجات الدولة، في إطار سعيها لمواكبة عمليات التحول الرقمي وما تقترن به من تطبيقات التكنولوجيات المتقدمة.


وأكد طلعت، على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع الشركات العالمية لنقل المعرفة ودعم البحث والتطوير والإبداع والتصنيع الرقمي للتطبيقات والمنتجات الإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة وتنمية الكوادر في مجال الإلكترونيات المتقدمة، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الإلكترونيات "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات من خلال زيادة المكون المحلي في المنتجات.
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