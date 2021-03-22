الكويت تطلب 2 مليون جرعة إضافية من "فايزر"

طلبت الحكومة الكويتية 2 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، بكلفة تصل إلى 48 مليون دولار.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد أكدت مصادر حكومية أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة الكويتي وافق على طلب الوزارة بشأن توفير مليوني جرعة من لقاح فايزر خلال الفترة المقبلة، وبكلفة تصل إلى 48 مليون دولار





وقالت المصادر إن الوزارة تعمل على حجز كميات إضافية من اللقاحات المعتمدة من المنظمات الصحية العالمية، لا سيما مع تزايد الطلب والإقبال عليها من أغلبية دول العالم، خصوصا مع سرعة تفشي الفيروس عالميا مؤخرا.



