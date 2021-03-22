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أخبار العالم

بشرى جديدة.. لقاح أسترازينيكا فعال بنسبة 100٪ للوقاية من الأمراض الخطيرة

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:24 ص
لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا
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شيماء مصطفى
أظهرت تجربة جديدة شارك فيها آلاف المتطوعين، أن لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، فعال بنسبة 100٪ في الوقاية من الأمراض الخطيرة.

وأظهرت نتائج التجربة، التي طال انتظارها بعد التجربة الأمريكية،أن اللقاح آمن للاستخدام وفعال بنسبة 79% ضد فيروس كورونا المصحوب بأعراض، حسبما ذكر موقع "مترو" البريطاني.

وتؤكد النتائج بقوة استخدام لقاح استرازينيكا بعد أيام من الجدل بشأن أعراض الجانبية وما إذا كان يسبب جلطات.

وحسب الموقع البريطاني، تم إعطاء المتطوعين في الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو جرعتين، والفاصل بينهما أربعة أسابيع، وكان خُمس المشاركين يبلغون أكثر من 65 عامًا، وهي الفئة العمرية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وكانت عدد من الدول الأوروبية أعلنت استئناف طرح لقاح أسترازينيكا بعد أن خلصت الهيئة المنظمة للأدوية في أوروبا إلى أنه "آمن وفعال".

جاء ذلك بعد أن أجرت وكالة الأدوية الأوروبية، دراسات على اللقاح بعد أن علقت 13 دولة استخدامه بسبب مخاوف من أعراض جانبية وإصابته بجلطات الدم.
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